Der AfD-Vorsitzende Gauland hält Klimapolitik für sinnlos.

Er glaube nicht, dass man damit etwas bewirken könne, sagte Gauland im ZDF. Gegen den Klimawandel gebe es seiner Ansicht nach nichts, was die Menschen machen könnten. Auch vor der Industrialisierung habe es Heißzeiten und kalte Zeiten gegeben. Darüber hinaus bekräftigte der AfD-Vorsitzende die Haltung seiner Partei, die den Einfluss des Menschen auf den Klimawandel bezweifelt.



Darüber hinaus räumte Gauland in dem Gespräch ein, dass seine Partei weder über ein abgestimmtes Rentenkonzept noch über eine Digitalisierungs-Strategie verfüge. Den Kurs in der Rentenpolitik werde die AfD bei einem Parteitag im kommenden Jahr beschließen.