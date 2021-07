Vertreter mehrerer Parteien haben die Kritik von Freie Wähler-Chef Aiwanger am Druck auf Ungeimpfte in der Coronakrise zurückgewiesen. Aiwanger hatte unter anderem gesagt, die Entscheidung über den eigenen Körper sei eine rote Linie bei den Vorschriften des Staates.

Der SPD-Politiker Wölken schrieb auf Twitter, es sei gefährlicher Unsinn, was Aiwanger heute früh im Deutschlandfunk gesagt habe. Dass Bayerns Ministerpräsident Söder einen so unprofessionellen Minister in seiner Regierung dulde, sei abenteuerlich. Ähnlich äußerte sich seine Parteikollegin Mattheis. Sie warf Aiwanger vor, für Verunsicherung zu sorgen, während das ganze Land engagiert gegen die Pandemie kämpfe.

Steiniger (CDU) nennt Aiwanger Trittbrettfahrer

Der CDU-Politiker Steiniger bezeichnete Aiwanger als Trittbrettfahrer. Bayerns Vize-Ministerpräsident lasse sich nicht impfen und verteidige das auch noch, kritisiert Steiniger. Der Grünen-Abgeordnete Özdemir meinte, es gebe kaum einen stärkeren Ausdruck von Freiheit und Vernunft, als sich und andere durch Impfen zu schützen.

Aiwanger: Grenze ist die Entscheidung über den eigenen Körper

Zum Thema Impfen hatte Aiwanger im Deutschlandfunk gesagt (Audio-Link), man dürfe bei der Frage, was dem Einzelnen vom Staat aufgezwungen werden dürfe, die rote Linie nicht überschreiten. Die Grenze sei die Entscheidung über den eigenen Körper.



Aiwanger - der auch Spitzenkandidat der Freien Wähler für die Bundestagswahl ist - erklärte, um die Ausbreitung des Virus einzudämmen, müsse es bei bestimmten Anlässen weiterhin Tests geben. Dies sei besser, als "Jagd" auf diejenigen zu machen, die nicht geimpft seien.



Der bayerische Wirtschaftsminister forderte zudem, Impfskeptiker mit Argumenten zu überzeugen. Dabei sollte auch mit den inzwischen bekannten Nebenwirkungen offen umgegangen werden. In Bayern haben rund 59 Prozent der Bevölkerung mindestens eine Impfung gegen Corona erhalten. Das liegt leicht unter dem Bundesdurchschnitt von knapp über 61 Prozent.

Diese Nachricht wurde am 28.07.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.