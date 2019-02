Im Umgang mit der Geschichte kann Frankreich nach Überzeugung der Schauspielerin Juliette Binoche viel von Deutschland lernen.

"Diese Aufarbeitung in den Schulen mit dem Ziel, die Fehler der Vergangenheit zu verstehen und zu vermeiden, hat mich sehr beeindruckt", sagte die 54-Jährige dem "Spiegel". In Frankreich gebe es "nichts dergleichen in Bezug auf das Algeriendrama".



Zum Hintergrund: Wie die Bundeszentrale für politische Bildung schreibt, endete die koloniale Herrschaft Frankreichs in Algerien "mit einem der blutigsten militärischen Konflikte der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts". Der algerische Unabhängigkeitskrieg sei mit rund 400.000 algerischen Toten und 25.000 gefallenen französischen Soldaten "ein Krieg der Extreme" gewesen.



Es sei für sie unmöglich, nicht an das Schicksal ihrer Familie im Zweiten Weltkrieg zu denken, ergänzte Binoche, deren Großmutter damals in deutscher Gefangenschaft war. "Es ist wie mit den Algeriern in Frankreich, auch die dritte Generation kann noch nicht vergessen, was die Franzosen mit ihnen gemacht haben."



Binoche ist Präsidentin der diesjährigen Berlinale-Jury. Das Festival beginnt am Donnerstag.