Mit steigender Erwärmung der Erde ist damit zu rechnen, dass auch in Europa Dürren deutlich zunehmen. Im Dlf nennt der Klimaforscher Andreas Marx Zahlen aus einer aktuellen Studie.

Für Deutschland sei damit zu rechnen, dass die Dürre-Zeiten etwa um die Hälfte zunehmen, wenn die Erderwärmung zwei Grad überschreite, sagte Marx im Deutschlandfunk. Die gesamte Menge des Niederschlags pro Jahr werde sich nicht dramatisch verändern, wohl aber die Verteilung. "Bei mehr als zwei Grad Erwärmung kippt das System auch in Mitteleuropa in einen ungünstigen Zustand."



Besonders betroffen sei jedoch Südeuropa. Im Mittelmeerraum sei eine Verdreifachung der Dürren zu befürchten. Wie man dann dort noch leben und wirtschaften könne, sei nicht klar.



Die Politik habe aus vergangenen Hitze- und Dürreereignissen - wie etwa 2003 - allerdings bereits Konsequenzen gezogen, erklärte Marx. In Deutschland wäre nun ein bundesweites Klimaschutzgesetz sinnvoll. Umweltministerin Schulze hat eine solche nationale Regelung für das kommende Jahr in Aussicht gestellt. Bislang gibt es Klimaschutzgesetze nur in einzelnen Bundesländern.