Der französische Präsident Macron hat vor einem Rückfall in die Dreißiger Jahre gewarnt.

In einem Interview mit der Zeitung "Ouest-France" sagte der Staatschef, Europa sei heute gespalten durch Ängste, die Rückkehr des Nationalismus und die Folgen der Wirtschaftskrise. Damit wiederholten sich zahlreiche Entwicklungen aus der Zeit nach dem Ersten Weltkrieg. Dies müsse man sich bewusst machen, um den Tendenzen entgegenwirken zu können und republikanische und demokratische Werte zu verteidigen.



Macron äußerte sich wenige Tage vor Beginn der Feierlichkeiten zum 100. Jahrestag des Waffenstillstands, der den Ersten Weltkrieg beendete. Den Auftakt bildet eine eine Feierstunde in Straßburg im Beisein von Bundespräsident Steinmeier. Macron begibt sich anschließend auf eine einwöchige Gedenkreise zu den ehemaligen Schlachtfeldern im Norden und Osten Frankreichs. Für den 10. November ist im Wald von Compiègne eine Zeremonie geplant, an der auch Bundeskanzlerin Merkel teilnehmen will. Das feierliche Gedenken findet auf der Waldlichtung statt, auf der im November 1918 in einem Eisenbahnwaggon der Waffenstillstand geschlossen wurde.