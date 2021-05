Nach einer internen Untersuchung der BBC wegen des legendären Fernsehinterviews mit Lady Di im Jahr 1995 erhöht die britische Regierung den Druck auf die Rundfunkanstalt.

Der für Medien zuständige Minister Dowden sagte in London, man werde prüfen, ob weitere Reformen bei dem öffentlich-rechtlichen Sender notwendig seien. Zugleich begrüßte er, dass die neue Führung der BBC die Untersuchung eingeleitet habe. Premierminister Johnson erklärte, er hoffe, dass der Sender alle möglichen Schritte unternehmen werde, damit so etwas nie wieder passiere.



Laut Untersuchung hat die BBC ihre eigenen Standards bei dem Interview verfehlt - und das zu vertuschen versucht. Demnach hatte Reporter Martin Bashir der damaligen Ehefrau von Thronfolger Prinz Charles gefälschte Kontoauszüge vorgelegt. Er habe so den Eindruck erwecken wollen, Menschen wären dafür bezahlt worden, um Informationen über Diana preiszugeben. Damit habe er das Interview sichern wollen.



Mit dem Gespräch hatte Diana die britische Monarchie erschüttert. Dabei sprach sie ungewöhnlich offen über die Untreue von Prinz Charles und ihre psychischen Probleme. Dieser reichte kurz darauf die Scheidung ein.

Diese Nachricht wurde am 21.05.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.