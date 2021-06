Wenige Tage vor dem Gipfeltreffen mit US-Präsident Biden sieht der russische Staatschef Putin das Verhältnis zu Washington in einer schweren Krise.

Die bilaterale Beziehung habe in den letzten Jahren ihren Tiefpunkt erreicht, sagte Putin in einem Interview mit dem Fernsehsender NBC. Biden unterscheide sich radikal von seinem Vorgänger Trump, den Putin als außergewöhnliche und talentierte Person beschrieb. Biden dagegen sei ein "Karrieremensch", der praktisch sein ganzes Erwachsenenalter in der Politik verbracht habe.



Biden und Putin treffen am Mittwoch in Genf aufeinander. Dass der US-Präsident ihn in einem Interview im März einen Mörder genannt hatte, kommentierte Putin mit den Worten, er habe schon Dutzende solcher Anschuldigungen gehört.

