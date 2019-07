Bundestagspräsident Schäuble hat der AfD indirekt eine Mitverantwortung für den zunehmenden Antisemitismus in Deutschland gegeben.

Zwar habe sich die Partei in ihren offiziellen Äußerungen immer klar gegen Antisemitismus gestellt, sagte der CDU-Politiker der österreichischen Zeitung "Vorarlberger Nachrichten". Aber wenn jedes Problem auf Migration zurückgeführt werde, gerate man unweigerlich in eine Eskalationsschiene, in der es generell gegen Minderheiten gehe - und am Ende eben auch gegen Juden.



Es schmerze ihn ganz besonders, wenn sich jüdische Mitbürger in Deutschland zunehmend bedroht fühlten. In einem weiteren Interview mit dem österreichischen "Kurier" erklärte Schäuble, er habe viel Sympathie für die CDU-Position, mit der AfD nicht zusammenzuarbeiten. Die Partei ziehe keine klaren Grenzen zu allen möglichen Gruppierungen, mit denen man als demokratisch legitimierte Partei nichts zu tun haben dürfe.