Der frühere US-Geheimdienstmitarbeiter Snowden weist den europäischen Ländern eine Mitverantwortung für seinen Aufenthalt in Russland zu. Im Dlf-Interview kritisiert er auch die ablehnende Haltung der CDU gegen ein mögliches Asyl in der Bundesrepublik und erläutert zudem, warum ihm in den USA seiner Meinung nach keinesfalls ein faires Verfahren erwarten, sondern vielmehr politische Verfolgung drohen würde.

Er habe noch während seiner Zeit in Hongkong dutzende Anfragen auf mögliches Asyl auch an viele Staaten in Europa gestellt, sagte Snowden dem Deutschlandfunk. Weil ihn aber kein anderes Land habe aufnehmen wollen, sei er schließlich im russischen Exil und damit in einem Land gelandet, das einen "sehr schlechten Ruf in Sachen Menschenrechte" habe und in dem er auch gar nicht habe leben wollen.

"Negatives Signal für andere Whistleblower"

Es gehe aber längst nicht mehr um ihn allein, betonte Snowden. Denn dies sei ein negatives Signal auch an andere potenzielle Whistleblower. Diese würden es sich nun noch einmal genau überlegen, der Öffentlichkeit wichtige Informationen zu liefern, wenn ihnen ein ähnliches Schicksal drohe. Snowden hatte 2013 die massenhafte Überwachung weltweiter Kommunikation durch die US-Geheimdienste öffentlich gemacht.

Kritik an CDU-Politikern

Mit Blick auf seine jüngsten Äußerungen, auch weiterhin an einem Asyl in Deutschland interessiert zu sein, kritisierte Snowden die Regierungspartei CDU. die "bekannteste Position" der CDU sei, "keine Position zu beziehen". Offenkundig gingen viele Politiker von falschen Voraussetzungen aus, was seine mögliche Strafverfolgung im Falle einer Einreise in die USA angehe. Dort würde ihn nämliche kein faires Verfahren erwarten. Vielmehr untersage das geltende Anti-Spionage-Gesetz Angeklagten, sich in einem Prozess gegenüber den Geschworenen zu Motiven und Handlungen zu äußern. Diese müssten ihr Urteil dann auf einseitigen Informationen stützen. Somit drohe ihm statt eines ordentlichen Strafverfahrens in den Vereinigten Staaten "politische Verfolgung", betonte Snowden.



Zuvor hatte der innenpolitische Sprecher der Unionsfraktion im Bundestag, Middelberg, erklärt, er sehe nach wie vor keine Gründe für eine Aufnahme Snowdens in Deutschland. Er habe "keinen Zweifel", dass dieser in den USA ein rechtsstaatliches Verfahren bekommen würde. Der CDU-Außenpolitiker Hardt hatte angeführt, der Verrat von Strafgeheimnissen sei in jedem Land der Welt strafbar. Snowden sei kein Held, er habe die Sicherheit seines Landes gefährdet.

Keine Rückkehr in die USA

Eine Rückreise in seine amerikanische Heimat schloss Snowden auf absehbare Zeit aus. Neben einem unfairen Prozess drohe ihm in den USA auch eine sehr hohe Haftstrafe bis an sein Lebensende. Auch sei ihm von dem zuständigen Generalstaatsanwalt lediglich eine schriftliche Zusicherung angeboten worden, dass man ihn nicht foltern werde. Unter solchen Umständen könne er sich den US-Behörden nicht stellen, unterstrich Snowden.



Snowden hatte 2013 Dokumente zu den Überwachungsmethoden des Geheimdienstes NSA an Journalisten weitergegeben. Er war auf seiner Flucht schließlich in Moskau gestrandet und erhielt in Russland Asyl, nach einer Verlängerung aktuell bis 2020. Die US-Regierung wirft dem "Whistleblower" Landesverrat vor.



Edward Snowden wird am Dienstag den 17. September sein Buch „Permanent Record“ in zwanzig Ländern veröffentlichen.

Der Deutschlandfunk hat mit seiner Sendung @mediasres den Zuschlag für ein Interview mit Snowden bekommen – als einziger deutschsprachiger Hörfunksender. Die vollständige, über einstündige Version - im englischen Original sowie mit deutscher Übersetzung - finden Sie hier.