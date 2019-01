Bayerns Ministerpräsident Söder unterstützt den Vorschlag, Bundesbehörden in die ostdeutschen Länder zu verlegen.

Der Bund müsse zeigen, dass er Interesse an einer Gleichwertigkeit der Lebensverhältnisse habe, sagte der designierte CSU-Vorsitzende im Interview der Woche des Deutschlandfunks. Söder sprach sich für eine großangelegte Verlagerung von Verwaltungseinrichtungen aus. So könnten in strukturschwachen Gebieten neue Strukturen geschaffen werden. Ähnlich hatten sich bereits der Ostbeauftragte der Bundesregierung, Hirte, und die Vorsitzende der Grünen-Fraktion im Bundestag, Göring-Eckardt geäußert.



