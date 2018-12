Spitzenvertreter der beiden großen Kirchen haben die AfD scharf kritisiert.

Der evangelische Ratsvorsitzende Bedford-Strohm sagte der "Passauer Neuen Presse", aus den Reihen der AfD-Spitze kämen Aussagen, die in tiefem Widerspruch zum christlichen Glauben ständen. Zwar gebe es in der Partei auch Menschen, die nur protestieren wollten. Andere jedoch verbreiteten unter dem Logo der AfD rechtsradikales Gedankengut. Wer ihnen Deckung gebe, verschaffe ihnen auch Legitimation. Der katholische Kölner Kardinal Woelki sagte im Interview der Woche des Deutschlandfunks, die AfD und ihre Denkmuster müssten bloßgestellt und die positiven Seiten der Demokratie betont werden. Diese sehe er durch das Erstarken populistischer Parteien in großer Gefahr.