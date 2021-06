Zahlreiche amerikanische Multi-Milliardäre haben Recherchen zufolge in den vergangenen Jahren kaum oder gar keine Einkommenssteuer gezahlt.

Das treffe auch auf einige der prominentesten US-Bürger zu, heißt es in einem Bericht der Investigativ-Plattform "Propublica". Unter ihnen seien etwa Amazon-Gründer Bezos, Tesla-Chef Musk, die Investoren Icahn und Soros sowie frühere New Yorker Bürgermeister Bloomberg. Illegal seien die Steuervermeidungsstrategien aber nicht gewesen. Grundlage des Berichts war eine anonyme Quelle mit Datenmaterial der US-Steuerbehörde IRS. Als Reaktion kündigte das Finanzministerium eine Untersuchung mit der Begründung an, die ungenehmigte Offenlegung vertraulicher Regierungsinformationen sei illegal. Die Angelegenheit sei an das FBI und einen Bundesanwalt weitergeleitet worden.



Die demokratische Senatorin Warren kritisierte auf Twitter, das amerikanische Steuersystem sei für Milliardäre "zurechtgebastelt" worden, die ihr Vermögen nicht durch Einkommen erzielten wie hart arbeitende Familien. Auch die Ultrareichen müssten endlich ihren gerechten Anteil zahlten.

Diese Nachricht wurde am 09.06.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.