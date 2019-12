Das Europäische Parlament ruft einen Preis für investigativen Journalismus ins Leben.

Die Auszeichnung wird nach der ermordeten maltesischen Reporterin Daphne Caruana Galizia benannt. Der Grünen-Europaabgeordnete Giegold twitterte, das seien gute Neuigkeiten für die Pressefreiheit. Außerdem wird das Pressebüro des Europäischen Parlaments nach Caruana Galizia benannt. Die Journalistin war im Oktober 2017 in ihrem Auto in die Luft gesprengt worden. Sie hatte über Korruption in der Regierung und der Wirtschaft berichtet.



Die Aufarbeitung des Mordes dauert an. Im Europaparlament forderten konservative Abgeordnete den Rücktritt von Maltas Regierungschef, des sozialistischen Politikers Muscat. Er selbst hat den Schritt für Januar in Aussicht gestellt. Zuletzt hatte es immer mehr Berichte darüber gegeben, dass Personen aus seinem Umfeld in den Mordfall verwickelt sind.