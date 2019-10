Der Bund will in den kommenden vier Jahren 120 Millionen Euro in Frauenhäuser und Beratungsstellen investieren.

Bundesfamilienministerin Giffey stellte dazu in Berlin mit Vertretern von Ländern und Kommunen das Programm "Gemeinsam gegen Gewalt an Frauen" vor. Das Geld soll unter anderem in die Sanierung und den barrierefreien Ausbau der Frauenhäuser fließen.



Bund, Länder und Kommunen wollen die Öffentlichkeit zudem stärker für das Thema Gewalt gegen Frauen sensibilisieren sowie Betroffene besser über Hilfsangebote informieren. Studien zufolge ist in Deutschland jede dritte Frau von körperlicher oder sexualisierter Gewalt betroffen.