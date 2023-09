Deutsche Bahn

Nach Einführung des Deutschlandtickets will die Bahn ihren Nahverkehr ausbauen. (picture alliance / dpa / Sebastian Gollnow)

Das teilte das Unternehmen im Vorfeld einer Branchenmesse mit, die von der Bahn ausgerichtet wird und ab morgen in Berlin beginnt. Demnach sollen elf Milliarden Euro in neue Züge fließen und 900 Millionen in moderne Busse. Nach dem Start des Deutschlandtickets sei es nun wichtig, das Angebot im Öffentlichen Personennahverkehr zu erhöhen, sagte Konzernvorständin Palla.

Vorgestellt werden auf der Messe auch Konzepte für den Nahverkehr von Haustür zu Haustür. Die Bahn hat zudem mit einigen Herstellern Kooperationen für autonom fahrende Shuttles geschlossen. Diese sollen in ländlichen Gegenden die Bahnhöfe besser anbinden. Mit ersten Fahrzeugen rechnet die Bahn ab 2025.

Diese Nachricht wurde am 04.09.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.