Medienberichte

Die Zeitung "Augsburger Allgemeine" berichtet von einem weiteren Treffen von AfD-Politikern mit Sellner. Es habe am 11. November im bayerischen Dasing stattgefunden, also bereits einige Tage vor dem kürzlich aufgedeckten Potsdamer Treffen , schreibt das Blatt. An der Zusammenkunft von rund 60 Vertretern der rechtsextremen identitären Bewegung nahmen demnach auch die bayerischen AfD-Landtagsabgeordneten Halemba und Schmid teil. Sellner habe dort, wie auch in Potsdam, über eine sogenannte "Remigration" gesprochen, also über eine massenhafte Vertreibung von Menschen mit Migrationsgeschichte, heißt es weiter. Dies habe der bayerische Verfassungsschutz der Zeitung bestätigt.