Vor Beginn der Impfkampagne war die Sieben-Tage-Inzidenz der Neuinfektionen das Frühwarnsystem für das Pandemiegeschehen. Politische Maßnahmen wie die sogenannte Bundesnotbremse wurden daher auch an diesen Wert gekoppelt.

Konsequenzen aus fortschreitender Impfquote

Durch die fortschreitende Impfquote zieht eine höhere Inzidenz von Neuinfektionen nicht mehr zwangsläufig die gleichen Effekte auf die Belastung der Krankenhäuser und auf die Todeszahlen nach sich: Viele ältere Menschen - und damit viele besonders gefährdete - sind geimpft.

Der jüngste Bund-Länder-Beschluss vom 10. August benennt deshalb auch die Zahl der Krankenhausaufnahmen als "wichtige Größe zur Beurteilung des Infektionsgeschehens". Weitere Indikatoren, "insbesondere die Inzidenz, die Impfquote und die Zahl der schweren Krankheitsverläufe sowie die resultierende Belastung des Gesundheitswesens", sollen in Zukunft berücksichtigt werden, wenn es darum geht, Corona-Maßnahmen festzulegen und anzupassen. Verbindliche Größen gehen aus dem Beschluss bisher allerdings noch nicht hervor.

Einzelne Bundesländer gehen nun eigene Wege. Baden-Württemberg beschloss am 11. August 2021 eine Abkehr von der Sieben-Tage-Inzidenz als Bezugswert für Corona-Maßnahmen. Wie das Gesundheitsministerium in Stuttgart mitteilte, dürften ab 16. August 2021 alle Menschen unabhängig von der Inzidenz am gesellschaftlichen Leben teilnehmen, solange sie geimpft, genesen oder getestet sind. Darüber hinaus soll es keine Personenobergrenze mehr bei kulturellen Veranstaltungen im Innenbereich sowie in Clubs und Diskotheken geben. Auch Niedersachsen will einen eigenen Weg gehen. Das Land kündigte an, neben der Sieben-Tage-Inzidenz weitere Parameter zur Bewertung der Coronalage zu berücksichtigen, der bisherige Stufenplan werde abgeschafft. Über eine geeignete Formel werde aber noch beraten.

Welche Rolle spielt der Inzidenzwert der Neuinfektionen bisher?

Ob private Kontakte, Schulöffnungen oder Ausgangsbeschränkungen: Bisher war vor allem die Sieben-Tage-Inzidenz der Neuinfektionen der ausschlaggebende Wert für politische Entscheidungen in der Corona-Pandemie. Der Wert beschreibt die Zahl der Corona-Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner in sieben Tagen.

In der ersten Phase der Corona-Pandemie war schnell klar: Hohe Infektionszahlen führen mit zeitlichem Verzug dazu, dass die Krankenhäuser und Intensivstationen an die Grenzen der Belastbarkeit gebracht werden - und dass die Zahl der Todesfälle steigen wird. Um reagieren zu können, war die Inzidenz der Corona-Neuinfektionen der beste frühe Indikator.

Aber auch für die Kontaktverfolgung der Gesundheitsämter hat der Inzidenzwert im Laufe der Pandemie eine entscheidende Rolle gespielt. "Das ist die Zahl, an der die Gesundheitsämter aufhören, jede Infektion nachvollziehen zu können und ein richtiges Tracing der Vorinfizierten, der anderen Infizierten machen zu können", sagte Weltärztepräsident Frank Ulrich Montgomery im Oktober 2020 zur damaligen kritischen 50er-Marke bei der Sieben-Tage-Inzidenz.

Warum ist der Inzidenzwert der Neuinfektionen inzwischen weniger aussagekräftig?

Mittlerweile zeichnet sich eine Abkehr vom Inzidenzwert der Neuinfektionen als wichtigster Kennzahl der Corona-Politik ab. So deutet es auch der Beschluss der Bund-Länder-Konferenz vom 10. August an.

Ein Grund ist die fortgeschrittene Impfkampagne: Da viele besonders gefährdete Altersgruppen geimpft sind, hat sich die Entwicklung der Corona-Fallzahlen von der Zahl der Hospitalisierungen und der Zahl der Todesfälle entkoppelt: Die Wahrscheinlichkeit, mit einer Covid-19-Erkrankung im Krankenhaus zu landen oder daran zu sterben, ist gesunken. Der Anteil jüngerer, weniger vulnerabler Menschen am gesamten Infektionsgeschehen ist gestiegen.

Welche weiteren Parameter zur Bewertung der Pandemielage gibt es?

Nachdem zunächst die Deutsche Krankenhausgesellschaft die Abkehr von der Inzidenz als Leitwert gefordert und stattdessen einen Mix aus zwölf Indikatoren zur Bewertung der Pandemielage vorgeschlagen hatte, gibt es nun auch vonseiten der Politik zahlreiche Forderungen nach weiteren Parametern.

Aus der Bund-Länder-Runde am 10. August 2021 hieß es, dass die Inzidenz nicht mehr der alleinige Maßstab sein solle. Weitere Größen wie die Zahl der Aufnahmen von Covid-Patienten ins Krankenhaus, die Impfrate, die Zahl der schweren Krankheitsverläufe und daraus resultierend die Belastung des Gesundheitssystems sollten mit berücksichtigt werden. Wie ein Berechnungsschlüssel aussehen könnte, der die verschiedenen Parameter zu einem Leitwert verrechnet, ist bislang offen. Es ist wohl Aufgabe des Robert-Koch-Instituts, diesen zu entwickeln, sagte Dlf-Korrespondent Arndt Reuning. Der Politik schwebt eine Art Corona-Ampel vor, an der sich dann die Maßnahmen ausrichten lassen.

CSU-Landesgruppenchef Alexander Dobrindt schlug einen "3-I-Wert" vor, aus Impffortschritt, Intensivbettenauslastung und Inzidenz. Ähnlich äußerten sich die Ministerpräsidentin von Mecklenburg-Vorpommern, Manuela Schwesig (SPD), und der nordrhein-westfälische Ministerpräsident und CDU-Kanzlerkandidat Armin Laschet.

Covid-19-bedingte Arbeitsunfähigkeit

Um die gesamte Lage und die Entwicklung zu beurteilen, bräuchte man dann allerdings etwas feinere Werkzeuge. Gérard Krause, Leiter der Abteilung Epidemiologie am Helmholtz-Zentrum für Infektionsforschung (HZI) in Braunschweig, bringt weitere Indikatoren ins Spiel: die Todesfälle, die Neuaufnahmen auf der Intensivstation, die Krankenhauseinweisungen, die Zahl der Menschen, die wegen Covid-19 arbeitsunfähig sind und die Inzidenz der positiven Labortests. Daraus berechnet er dann einen Gesamtwert, unterteilt in fünf Gruppen der Betroffenen: nach Alter, Landkreis, Impfstatus, Beruf sowie Zugehörigkeit zu einer Risikogruppe.

Bayerns Gesundheitsminister Klaus Holetschek (CSU) betonte im Deutschlandfunk allerdings, die Inzidenz der Neuinfektionen bleibe als ein "Vorwarnwert", der Handlungsbedarf signalisiere, weiterhin wichtig. Krankheitsverläufe und Krankenhauskapazitäten würden auch jetzt schon berücksichtigt, zeigten sich aber erst nach einer Infektion, weshalb man auf die Inzidenz nicht verzichten könne. "Wir müssen nur eine Formel finden, die die Dinge miteinander verbindet."

Christian Karagiannidis, Pneumologe an der Lungenklinik Köln-Merheim und medizinisch-wissenschaftlicher Leiter des DIVI-Intensivregisters betont ebenfalls, dass die Inzidenz weiter relevant ist. Die Inzidenz und die Belegung von Intensivbetten sind noch nicht vollständig voneinander entkoppelt. Es bestehe noch immer eine lineare Beziehung, auch wenn der Faktor, der beide aneinanderkoppelt, sich aufgrund der Impfquote verändert hat. Wenn diese aber weiter stagniert, dürfte sich das auch auf den Intensivstationen wieder bemerkbar machen.

Mehr Daten von Krankenhäusern

Um die Belastung des Gesundheitssystems besser bewerten zu können, sollen Krankenhäuser künftig mehr Daten zur Verfügung stellen - zum Beispiel über die Zahl der Covid-19-Patienten auf den Normalstationen, deren Symptome und Impfstatus. Der Blick müsse geweitet werden - von der Auslastung der Intensivstationen auf die Belastung der Krankenhäuser allgemein. "Dies ist wichtig, da auch hier Personal gebunden ist und in Kliniken Bettenkapazitäten aus anderen Bereichen kurzfristig zur Verfügung gestellt werden müssten", so der Infektiologe Clemens Wendtner.

Grafik: Neuinfektionen in den vergangenen sieben Tagen pro 100.000 Einwohnerinnen und Einwohner nach Altersgruppen