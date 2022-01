Passanten laufen an einem Corona-Testzentrum vorbei. (dpa/Julian Stratenschulte)

Gestern hatte das RKI erstmals mehr als 100.000 Neuinfektionen an einem Tag gemeldet. Eine Woche zuvor hatte der Wert bei gut 81.000 gelegen. Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt nun bei 638,8. Gestern betrug sie 584,4. Im Zusammenhang mit dem Virus starben 234 weitere Menschen. Damit stieg die Gesamtzahl der Corona-Toten auf hierzulande 116.315. Die Hospitalisierungsrate wurde zuletzt mit 3,34 angegeben.

Lauterbach will bald Klarheit über PCR-Test-Priorisierung

Bundesgesundheitsminister Lauterbach will am Wochenende eine Verordnung zur Priorisierung von PCR-Tests vorlegen. Der SPD-Politiker betonte, dass PCR-Tests in der Regel für diejenigen verwendet werden sollten, bei denen man ganz sicher wissen müsse, ob sie krank oder wieder gesund seien, etwa Beschäftigte in Krankenhäusern, Pflegeheimen oder Einrichtungen für Menschen mit Behinderungen. Die Beschlussvorlage soll laut Lauterbach bei der Ministerpräsidentenkonferenz am Montag beschlossen werden.

Der Gesundheitsminister erklärte im ZDF, er rechne damit, dass die jetzige Coronawelle Mitte Februar ihren Höhepunkt erreicht. Es sei mit Blick auf realistische Szenarien davon auszugehen, dass man dann mehrere Hunderttausend Fälle pro Tag erwarten müsse. Es sei nicht gesagt, dass es zu den Szenarien komme, aber diese hätten die größte Wahrscheinlichkeit.

Forderungen nach Priorisierung auch von Lehrkräften und Schwerkranken

Die Deutsche Stiftung Patientenschutz forderte, dass bei der PCR-Testung auch schwerkranke Menschen und deren Angehörige priorisiert werden. Der Gesundheitsexperte der Grünen im Bundestag, Dahmen, schloss auch die Schulen mit ein. Lehrkräfte gehörten zum Personal der kritischen Infrastruktur und sollten damit ebenfalls prioritär PCR-Testkapazitäten nutzen können, sagte Dahmen der "Rheinischen Post" aus Düsseldorf.

