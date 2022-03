Inzwischen sind drei Millionen Menschen aus der Ukraine geflohen (IMAGO/Agencia EFE / Marcel Gascnx)

Es handele sich um die am schnellsten eskalierende Vertriebenenkrise in Europa seit dem Zweiten Weltkrieg, teilte das Flüchtlingshilfswerk UNHCR in Genf mit. Unter den Flüchtlingen befänden sich 1,4 Millionen Mädchen und Jungen. Sie litten besonders unter der traumatischen Flucht aus ihrer Heimat. Die meisten Menschen hätten in Polen Zuflucht gefunden, hieß es weiter. Die weiteren Flüchtlinge verteilten sich auf andere europäische Länder. Das UNHCR rechnet insgesamt mit rund vier Millionen Flüchtlingen. Millionen weitere Menschen warteten innerhalb der Ukraine auf humanitäre Hilfe.

Diese Nachricht wurde am 15.03.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.