Erdbeben in Türkei und Syrien

Kahramanmaras in der Türkei: Menschen und Maschinen versuchen, Überlebende unter den Trümmern nach dem Erdbeben zu finden. (AFP / OZAN KOSE)

Der Notstand gilt für drei Monate in zehn betroffenen türkischen Städten. Rettungskräfte suchen an der türkisch-syrischen Grenze weiter nach Überlebenden unter den Trümmern. Bisherigen Informationen zufolge wurden mehr als 30.000 Menschen verletzt. Viele Menschen werden noch vermisst. Nachbeben, die zerstörte Infrastruktur und das winterliche Wetter erschweren die Rettungsarbeiten. Laut Erdogan haben mittlerweile 70 Länder ihre Hilfe angeboten. Auch die Europäische Union ist beteiligt: Sie hat Teams mit rund 1.200 Einsatzkräften sowie Rettungshunden zusammengestellt.

Auch aus Deutschland ist Hilfe auf dem Weg. Bundesinnenministerin Faeser kündigte Lieferungen mit Notstromaggregaten, Zelten und Decken an. Bundeskanzler Scholz stellte der Türkei in einem Telefonat mit Erdogan weitere Unterstützung in Aussicht. In der Nacht macht sich im Auftrag der Bundesregierung ein 50-köpfiges Team des Technischen Hilfswerks auf den Weg in die Türkei.

Syrisch-Arabischer Roter Halbmond fordert Ende westlicher Sanktionen

Der Bürgerkrieg und die weitgehende politische Isolation Syriens erschweren die Rettungseinsätze im dortigen Erdbebengebiet. Die Hilfsorganisation Syrisch-Arabischer Roter Halbmond rief den Westen dazu auf, die Sanktionen gegen das Regime aufzuheben. Sein Land brauche jetzt dringend Hilfe, sagte der Leiter der Organisation, Habubati.

Bundesaußenministerin Baerbock verlangte die Öffnung aller Grenzübergänge im syrisch-türkischen Grenzgebiet. Es sei das absolute Gebot, dass die humanitäre Hilfe dort ankomme, wo sie gebraucht werde, sagte die Grünen-Politikerin. Sie rief alle internationalen Akteure - Russland eingeschlossen - dazu auf, ihren Einfluss auf das syrische Regime zu nutzen, damit dies geschehen könne.

Erstes Beben hatte Stärke 7,9

Das erste Hauptbeben mit einer Stärke von bis zu 7,9 hatte sich in der Nacht von Sonntag auf Montag ereignet; das Epizentrum lag in der türkischen Provinz Kahramanmaras. Dort werden die meisten Todesopfer des Landes verzeichnet. Es gab zahlreiche teils schwere Nachbeben.

Diese Nachricht wurde am 07.02.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.