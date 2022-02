Die russische Eiskunstläuferin Kamila Walijewa. (Peter Kneffel/dpa)

Bach sagte in Peking, der Fall der 15-jährigen russischen Eiskunstläuferin Kamila Walijewa werfe Fragen auf - unter anderem solche über die Teilnahme Minderjähriger im Spitzensport. Derzeit gibt es ein Mindestalter nur in einzelnen olympischen Sportarten, so etwa in der Leichtathletik und im Turnen.

Walijewa hatte mit der russischen Eiskunstlauf-Mannschaft die Goldmedaille gewonnen. Anschließend wurde allerdings ein positiver Doping-Test aus dem Dezember bekannt. Es ist deshalb unklar, ob ihr die Medaille zuerkannt wird. Gestern stürzte die Russin im Einzelwettberwerb mehrfach bei Sprüngen und belegte den vierten Platz. Dazu sagte Bach, es sei erschreckend gewesen zu sehen, wie kalt Walijewa nach ihrer Kür von ihrer Entourage empfangen worden sei. Anstatt Hilfe habe man eine kühle Atmosphäre und eine Distanz gespürt.

