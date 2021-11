Peng Shuai hatte einen hochrangigen chinesischen Funktionär des sexuellen Übergriffs beschuldigt. (picture alliance / ASSOCIATED PRESS)

Wie das IOC mitteilte, seien bei dem halbstündigen Gespräch auch die Vorsitzende der Athletenkommission und ein chinesisches Mitglied anwesend gewesen. Shuai habe erklärt, dass sie in Sicherheit sei und wohlauf in ihrem Haus in Peking lebe. Sie habe betont, dass ihre Privatsphäre respektiert werden solle.

Shuai hatte Anfang November im Internet Vorwürfe gegen einen chinesischen Spitzenpolitiker erhoben und ihn des sexuellen Übergriffs beschuldigt. Seitdem wurde sie nicht mehr in der Öffentlichkeit gesehen. Mehrere Länder und das UNO-Menschenrechtsbüro in Genf hatten Beweise für das Wohlergehen der Spielerin sowie eine Untersuchung ihrer Vorwürfe gefordert.

