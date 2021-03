Der Präsident des Internationalen Olympischen Komitees, Bach, hat die Vergabe der Olympischen Winterspiele 2022 nach Peking gegen Kritik verteidigt.

Wenige Stunden nach seiner Wiederwahl sagte Bach im ARD-Fernsehen, es seien die Spiele des IOC und nicht die der chinesischen Regierung. Man wolle ein Beispiel setzen, wie eine Welt ohne Diskriminierung funktionieren könne, sagte Bach. Das IOC könne aber nicht die eigenen Regeln einem souveränen Staat überstülpen. Dort sei die Politik gefragt.



Zuletzt hatte ein Bündnis aus zahlreichen internationalen Menschenrechtsgruppen und Vertretern von Minderheiten in China die Staatengemeinschaft aufgefordert, nicht an den Spielen teilzunehmen. Hintergrund sind Menschenrechtsverletzungen in China, wie etwa die Verfolgung von Uiguren.



Der 67-jährige frühere Fechter Bach wurde gestern Nachmittag als Präsident des Internationalen Olympischen Komitees für vier weitere Jahre im Amt bestätigt. Einen Gegenkandidaten gab es nicht. Die Wahl galt daher als Formsache.

