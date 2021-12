Die Debatte über einen diplomatischen Boykott der Olympischen Spiele in Peking wird kontrovers geführt (Archivbild). (imago images/Kyodo News)

Pound sagte dem Deutschlandfunk , unter den damaligen Umständen habe man den besten Kandidaten ausgesucht. Das Internationale Olympische Komitee habe keine Rolle dabei zu spielen, die Politik zu verändern. Wenn man die Spiele an ein Land vergebe, mache man das nicht als Zeichen dafür, dass man die politischen Ziele des Landes unterstütze. Man versuche sich darauf zu konzentrieren, junge Menschen durch Sport zusammenzubringen.

China wird unter anderem vorgeworfen, Uiguren in großer Zahl in Arbeitslagern zu internieren. Angesprochen auf die Situation der muslimischen Minderheit in dem Gastgeberland, sagte IOC-Funktionär Pound, er wisse nicht, was gerade in der Provinz Xinjiang passiere.

Borrell: EU arbeitet an koordiniertem Vorgehen

Der EU-Außenbeauftragte Borrell sagte dem Deutschlandfunk , er halte in der Frage des diplomatischen Boykotts ein koordiniertes Vorgehen für möglich. Genau daran arbeite man. Zugleich machte er deutlich, dass letztlich die Mitgliedstaaten selbst darüber entschieden, ob sie politische Repräsentanten zu den Olympischen Spielen nach China entsenden. Für die EU sei in dieser Frage noch keine Entscheidung gefallen, meinte Borrell. Er bemühe sich jedoch um eine einvernehmliche Regelung. Vereint sei man stärker. Veranstaltungen wie die Olympischen Winterspiele könnten zur Förderung von Freiheit und Menschenrechten auf globaler Ebene beitragen, sagte Borrell. Man sei bereit, einen Beitrag dazu zu leisten.

Australien, Großbritannien und Kanada hatten sich dem diplomatischen Boykott der USA angeschlossen. China werden Menschenrechtsverletzungen vorgeworfen - unter anderem geht es um den Umgang mit der Minderheit der Uiguren und Tibeter, die Unterdrückung der Demokratiebewegung in Hongkong und Drohungen gegen Taiwan. Die Regierung in Peking wies die Anschuldigungen zurück und kündigte Gegenmaßnahmen an.