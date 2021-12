Das Logo der Olympischen Winterspiele im Shougang Park in Peking am 1. Dezember. (AFP / Noel Celis)

Die Ankündigung habe deutlich gemacht, dass die Olympischen Spiele und die Teilnahme der Athleten über der Politik ständen.

Das Weiße Haus hatte seinen politischen Boykott - der auch für die Paralympischen Spiele gilt - mit der Situation in der chinesischen Provinz Xinjiang begründet. Regierungssprecherin Psaki sprach von "Völkermord und Verbrechen gegen die Menschlichkeit". Die Unterdrückung der muslimischen Minderheit der Uiguren in Xinjiang löst seit Jahren Kritik an China aus.

US-Präsident Biden hatte den politischen Boykott der Spiele in Peking bereits vor zwei Wochen ins Gespräch gebracht. China hatte daraufhin mit Gegenmaßnahmen gedroht und erklärt, die Olympischen Spiele seien keine Bühne für politische Manipulationen.

