Die Olympischen Winterspiele 2026 finden in Mailand und Cortina d'Ampezzo statt.

Das entschied das Internationale Olympische Komitee in Lausanne. Die italienischen Städte setzten sich gegen Stockhom durch. In Cortina d'Ampezzo wurden bereits im Jahr 1956 die Winterspiele ausgetragen. Zuletzt war Pyeongchang in Südkorea Gastgeber, 2022 wird es Peking sein.