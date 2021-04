Mehr als eine Million Menschen sind den Vereinten Nationen zufolge innerhalb der äthiopischen Konfliktregion Tigray auf der Flucht.

Weitere rund 60.000 Bewohner des Gebiets seien wegen der herrschenden Gewalt in zwei andere Regionen Äthiopiens geflüchtet, teilte die Internationale Organisation für Migration IOM in Genf mit. Die tatsächliche Zahl könne jedoch

weitaus höher liegen, da die Erhebung nur diejenigen Gebiete Tigrays umfasse, die zugänglich seien. Zuvor hatte sich der UNO-Sicherheitsrat tief besorgt über die Lage geäußert. Die äthiopischen Regierungstruppen hatten Anfang November eine Offensive gegen die in Tigray regierende abtrünnige Volksbefreiungsfront TPLF begonnen. Im Zuge des Konfliktes marschierten auch Soldaten aus dem Nachbarland Eritrea ein, denen Massaker an der Zivilbevölkerung und sexuelle Gewalt gegen Frauen vorgeworfen werden.

Diese Nachricht wurde am 23.04.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.