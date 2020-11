Eine Woche nach dem Hurrikan "Eta" mit mehr als 200 Todesopfern bereiten sich Honduras, Guatemala und Nicaragua auf einen weiteren Wirbelsturm vor.

Die Behörden ordneten Evakuierungen an, während der Tropensturm "Iota" über der Karibik an Stärke zunahm. Den Vorhersagen nach folgt er der gleichen Bahn wie zuvor "Eta" und könnte Hurrikanstärke zwei bis drei erreichen. Es drohen erneute Überschwemmungen und Erdrutsche.



Guatemalas Präsident Giammattei machte die Industriestaaten für die durch den Klimawandel verursachte Naturkatastrophen verantwortlich. Gemeinsam mit dem honduranischen Staatschef Hernandez kündigte er an, Hilfsgelder unter anderem bei der Weltbank zu beantragen.

Diese Nachricht wurde am 14.11.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.