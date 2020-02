US-Präsident Trump hat die erste Vorwahl seiner republikanischen Partei um die Kandidatur für die nächste Amtszeit erwartungsgemäß klar gewonnen.

Im Bundesstaat Iowa kam er nach Auszählung fast aller Wahlbezirke auf 97 Prozent der Stimmen. Bei den Demokraten verzögert sich das Ergebnis. Bei der Übermittlung der Daten aus den Bezirken gebe es "Unstimmigkeiten", berichten amerikanische Medien. In der Demokratischen Partei bewerben sich noch elf Politikerinnen und Politiker um die Präsidentschaftskandidatur. In Umfragen auf nationaler Ebene liegen der frühere US-Vizepräsident Biden sowie der Senator Sanders und die Senatorin Warren vorn. In Iowa kann auch der Ex-Bürgermeister aus Indiana, Buttigieg, auf ein gutes Ergebnis hoffen.



Die Anhänger der Demokraten in dem Bundesstaat entscheiden nur über 41 der fast 4.000 Delegierten, die letztlich den Präsidentschaftskandidaten ihrer Partei wählen. Weil die Vorwahlen traditionell in Iowa beginnen, kommt dem ländlichen Bundesstaat aber eine Signalwirkung zu.