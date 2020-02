Im US-Bundesstaat Iowa haben die ersten Präsidentschaftsvorwahlen begonnen.

Bei Parteiversammlungen stimmen Demokraten und Republikaner darüber ab, wen sie für den besten Präsidentschaftskandidaten ihrer Partei halten. Bei den Republikanern wurde bereits der amtierende Präsident Trump als Gewinner bekanntgegeben. Er hatte keine ernstzunehmenden Konkurrenten. Bei den Demokraten wird erst in einigen Stunden entschieden sein, welcher der elf verbliebenen Bewerber die meisten Unterstützer hinter sich versammeln kann. In Umfragen auf nationaler Ebene liegen der frühere US-Vizepräsident Biden sowie der Senator Sanders und die Senatorin Warren vorn. In Iowa kann auch der Ex-Bürgermeister aus Indiana, Buttigieg, auf ein gutes Ergebnis hoffen.



Die Anhänger der Demokraten in dem Bundesstaat entscheiden nur über 41 der fast 4.000 Delegierten, die letztlich den Präsidentschaftskandidaten ihrer Partei wählen. Weil die Vorwahlen traditionell in Iowa beginnen, kommt dem ländlichen Bundesstaat aber ein großes Gewicht zu.