Bundesumweltministerin Schulze hat der Union vorgeworfen, den Klimaschutz in den vergangenen Jahren nicht schnell genug vorangetrieben zu haben.

CDU und CSU hätten bei dem Thema immer verzögert und hingehalten, sagte die SPD-Politikerin im Deutschlandfunk (Audio-Link). Bei der Bundestagswahl im Herbst gebe es nun die Möglichkeit, die Bremser aus der Regierung zu bringen. Bezug nehmend auf den gestern vorgelegten Sachstandsbericht des Weltklimarats erklärte Schulze, mit dem Klimaschutz müsse es in Deutschland und weltweit noch schneller gehen.



Auch US-Präsident Biden rief zum Handeln auf. Die Zeichen seien unübersehbar, schrieb er auf Twitter. Wenn jetzt nicht gegengesteuert werde, würden die Kosten infolge der Untätigkeit immer höher.



Der Weltklimarat hatte in seinem Bericht so drastisch wie nie zuvor vor den Folgen des Klimawandels gewarnt.

Diese Nachricht wurde am 10.08.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.