Bei Konfrontationen an Israels Grenze zum Gazastreifen ist ein 25-jähriger Palästinenser getötet worden.

Das Gesundheitsministerium in Gaza teilte mit, der Mann sei gestern östlich von Chan Junis verletzt worden und später im Krankenhaus gestorben. Zudem seien mehr als 70 weitere Palästinenser verletzt worden, über die Hälfte davon durch Schüsse israelischer Soldaten.



Nach Darstellung der israelischen Armee hatten sich rund 6.000 Palästinenser an verschiedenen Orten am Grenzzaun versammelt. Einige hätten Handgranaten und andere Sprengsätze geworfen. Dabei sei ein israelischer Soldat verletzt und ein Militärfahrzeug beschädigt worden.