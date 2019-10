Im Irak sind bei neuen Protesten gegen Korruption und Misswirtschaft mehr als 40 Menschen getötet worden.

Wie mehrere Nachrichtenagenturen melden, gab es mindestens 2.000 Verletzte. Demonstranten in der Hauptstadt Bagdad hatten versucht, in die besonders geschützte Zone zu gelangen, in der viele Regierungseinrichtungen und Botschaften liegen. Die Sicherheitskräfte setzten neben Tränengas und Gummigeschossen auch scharfe Munition ein. In mehreren Provinzen im Süden des Irak gelten Ausgangssperren. Das Parlament in Bagdad kommt heute zu einer Sondersitzung zusammen.



Schätzungen zufolge lebt jeder zweite Iraker in Armut. Die Jugendarbeitslosigkeit liegt bei 25 Prozent.Korruption ist weit verbreitet.