Bei einem Brand in einem Krankenhaus für Corona-Patienten in der irakischen Hauptstadt Bagdad sind mindestens 82 Menschen ums Leben gekommen.

110 seien verletzt worden, teilte das irakische Innenministerium mit. Ministerpräsident al-Kasimi ordnete eine Untersuchung an. Der Direktor des Krankenhauses sowie für Sicherheit und Instandhaltung zuständige Mitarbeiter wurden festgenommen. Al-Kasimi erklärte, die Nachlässigkeit, die an den Tag gelegt worden sei, sei kein Fehler, sondern ein Verbrechen.



Ausgelöst wurde der Brand nach bisherigen Erkenntnissen gestern Abend durch die Explosion einer Sauerstoffflasche in der Intensivstation der Klinik. Die Löscharbeiten dauerten bis in die frühen Morgenstunden.

Diese Nachricht wurde am 25.04.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.