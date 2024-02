Naher Osten

Drei US-Soldaten bei Angriff in Jordanien getötet. (Archiv) (Planet Labs PBC via AP / dpa )

Diese Angriffe verletzten die Souveränität des Landes und könnten unvorhersehbare Folgen nach sich ziehen, sagte der Sprecher des Oberbefehlshabers der irakischen Streitkräfte in einer im Fernsehen verbreiteten Erklärung. Die USA hatten zuvor damit begonnen, Milizen im Irak und in Syrien anzugreifen. Über 85 Ziele seien unter anderem mit Langstreckenbombern und Präzisionswaffen beschossen worden, teilte das Militär mit. Hintergrund ist der Drohnenangriff auf einen US-Stützpunkt in Jordanien am vergangenen Sonntag. Dabei waren drei Soldaten getötet und mehrere andere verletzt worden. Präsident Biden erklärte, wenn Amerikanern etwas angetan werde, werde man antworten. Er kündigte weitere Vergeltungsschläge an. Washington macht eine pro-iranische Gruppierung namens "Islamischer Widerstand" für die Drohnenattacke verantwortlich.

Diese Nachricht wurde am 03.02.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.