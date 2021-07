Bei dem Großbrand in einem Krankenhaus im Süden des Irak sind weniger Menschen ums Leben gekommen als zunächst befürchtet.

Das Gesundheitsministerium teilte mit, man gehe von 60 Toten aus, darunter seien 21 Opfer, die noch nicht identifiziert seien. Die örtlichen Behörden hatten gestern von über 90 Toten und rund 100 Verletzten gesprochen. Das Feuer war am Montagabend in einer Isolationsstation für Covid-Patienten in einer Klinik in Nassirija ausgebrochen. Die Unglücksursache steht noch nicht fest. Vermutet wird, dass eine Sauerstoffflasche explodierte.

Diese Nachricht wurde am 14.07.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.