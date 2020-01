Nach der Bundeswehr zieht auch die Nato einen Teil ihrer Soldaten zeitweise aus dem Irak ab. Das teilte ein Sprecher mit. Grund sei der Schutz der Soldaten. Zuletzt hatten 35 Bundeswehrsoldaten den Irak verlassen und waren nach Kuwait beziehungsweise Jordanien gebracht worden.

Verteidigungsministerin Kramp-Karrenbauer bekräftigte, dass Deutschland gemeinsam mit seinen Partnern am internationalen Anti-IS-Einsatz festhalten wolle. Das Parlament in Bagdad hatte nach der Tötung des iranischen Generals Soleimani in Bagdad durch eine US-Drohne den Abzug aller ausländischen Truppen gefordert.



In der iranischen Stadt Kerman hat inzwischen die Beisetzung Soleimanis begonnen. Sie war nach einer Massenpanik verschoben worden, bei der nach jüngsten Angaben mindestens 50 Menschen ums leben kamen.



Die USA rechnen mit einem Vergeltungsschlag des Irans für die Tötung Soleimanis. Man bereite sich auf einen Angriff in den nächsten zwei Tagen vor, sagte ein Regierungsbeamter. Teheran habe seine Kampfbereitschaft erhöht. Die Schifffahrt wurde vor einer möglichen iranischen Aktion gewarnt.