In der südirakischen Hafenstadt Basra haben die Behörden nach weiteren gewalttätigen Protesten gestern Abend eine Ausgangssperre verhängt.

Alle, die sich auf der Straße befänden, würden festgenommen, hieß es. Zuvor hatten Randalierer das iranische Konsulat gestürmt und in Brand gesetzt. Seit Montag wurden in der zweitgrößten Stadt des Landes bei Zusammenstößen 11 Menschen getötet. Das Parlament in Bagdad berief für heute eine Krisensitzung ein.



Die Proteste der vorwiegend schiitischen Bevölkerung richten sich gegen Korruption, Misswirtschaft, Stromsperren und massive Probleme bei der Versorgung mit Trinkwasser. Mehr als 30.000 Menschen mussten bereits wegen der Verschmutzung des Trinkwassers medizinisch behandelt werden. Die Bewohner im Süden des Iraks, wo der größte Teil des Öls gefördert wird, beklagen, dass die Region seit Jahrzehnten vernachlässigt werde.