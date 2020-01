Bundesaußenminister Maas hat sich dafür ausgesprochen, den internationalen Militäreinsatz im Irak fortzusetzen.

Europa habe sicherheitspolitisch viel in den Irak investiert und auch zivil mit humanitärer Hilfe, Stabilisierung und Wiederaufbau einiges geleistet, so der SPD-Politiker in Brüssel. Dies dürfe nicht verloren sein. Die Bundesregierung sei überzeugt davon, dass es sinnvoll sei, den Kampf gegen den IS im Irak fortzusetzen. Durch ein Ende der Mission werde die Anschlagsgefahr auch in Europa wieder steigen, so Maas.



Der irakische Ministerpräsident Mahdi hatte US-Außenminister Pompeo in einem Telefongespräch dazu aufgefordert, einen Plan für den Abzug der US-Truppen auszuarbeiten. Das irakische Parlament hatte am vergangenen Sonntag den Abzug aller ausländischen Truppen verlangt und damit auf die Tötung des iranischen Generals Soleimani durch einen US-Luftschlag reagiert.