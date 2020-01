Die Bundesregierung hat die gewaltsamen Angriffe auf die US-Botschaft in der irakischen Hauptstadt Bagdad verurteilt.

Das Auswärtige Amt in Berlin teilte mit, die Sicherheit und Unverletzlichkeit diplomatischer Vertretungen gehörten zum Kern der internationalen Ordnung. Übergriffe seien durch nichts zu rechtfertigen. Zugleich hieß es, es müsse jetzt alles unterlassen werden, was die Stabilität und Sicherheit des Iraks gefährdeten.



Vor der US-Botschaft in Bagdad kam es den zweiten Tag in Folge zu Zusammenstößen zwischen Demonstranten und Sicherheitskräften. US-Soldaten setzten Tränengas ein. Mehrere Personen sollen verletzt worden sein. Gestern hatte eine wütende Menge versucht, den Komplex zu stürmen. Anlass waren Luftangriffe des US-Militärs auf pro-iranische Milizen im Irak.



Die USA kündigten die Entsendung von rund 750 zusätzlichen Soldaten in die Region an. US-Präsident Trump macht den Iran für die Spannungen verantwortlich. Irans geistliches Oberhaupt Chamenei verurteilte unterdessen die US-Luftangriffe.