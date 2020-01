Trotz der unklaren Sicherheitslage im Irak setzt die Bundeswehr ihre dortigen Aufklärungsflüge fort.

Derzeit gebe es keine Änderung am Einsatz der Tornados im Rahmen des internationalen Kampfes gegen die IS-Miliz, sagte ein Sprecher von Verteidigungsministerin Kramp-Karrenbauer in Berlin. Diese hatte gestern abend bereits erklärt, man wolle an dem Einsatz festhalten. Die Ausbildung von irakischen Sicherheitskräften durch Bundeswehr-Soldaten ist allerdings seit Freitag ausgesetzt.



Heute gab auch die von den USA angeführte internationale Militärkoalition bekannt, ihre Unterstützung des Kampfes gegen den IS auszusetzen. Begründet wurde dies mit den jüngsten Raketenangriffen auf irakische Militäranlagen, auf denen sich auch Soldaten der Koalition befanden.