Bei Protesten in der irakischen Großstadt Basra ist das iranische Konsulat in Brand gesetzt worden.

Korrespondentenberichten zufolge hatten hunderte Demonstranten das Gebäude am Abend gestürmt und Feuer gelegt. Nach Angaben eines Sprechers wurde niemand verletzt. Alle Mitarbeiter hätten das Konsulat rechtzeitig verlassen können. - Die seit Juli anhaltenden Proteste in Basra, die sich inzwischen auch auf andere Städte ausgeweitet haben, richten sich gegen Korruption, Misswirtschaft und Probleme bei der Versorgung mit Trinkwasser. Bereits am Dienstag hatten teils bewaffnete Gruppen in Basra Regierungsgebäude und Parteibüros angegriffen. Seitdem wurden mindestens neun Menschen bei Unruhen getötet.