In der irakischen Hauptstadt Bagdad ist eine deutsche Staatsbürgerin entführt worden.

Das irakische Innenministerium bestätigte die Tat. Sicherheitskräfte suchten nach der Frau, sagte ein Sprecher der Deutschen Presse-Agentur. Eine Freundin der Kuratorin und Kulturvermittlerin sagte, man wisse noch nicht, wer für die Entführung verantwortlich sei.



Nachrichtenagenturen berichten unter Berufung auf Sicherheitskreise und Aktivisten, die Frau sei auf der Straße von Unbekannten in ein Auto gezerrt worden. Die Tat habe sich in der Nähe eines Kulturinstituts ereignet. Die in Berlin geborene Frau arbeitete am Aufbau eines Künstlerkollektivs und zeitweise auch für das Goethe-Institut.