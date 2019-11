Im Irak sind bei Ausschreitungen am Rande regierungskritischer Proteste drei Menschen getötet worden.

Nach Angaben von Rettungskräften wurden die drei Demonstranten in der Stadt Kerbela erschossen. Laut Korrespondenten hatten Demonstranten versucht, in das iranische Konsulat einzudringen. Sicherheitskräfte schossen in die Luft, um die Menschen auseinanderzutreiben. Gestern hatten zehntausende Menschen im Irak gegen die Regierung protestiert. Die Kritik richtet sich zum einen gegen soziale und wirtschaftliche Missstände, zum anderen gegen den Einfluss des Irans und der mit ihm verbundenen Milizen im Land. Seit Oktober wurden bei den Protesten mehr als 250 Menschen getötet.