Ein Drohnenangriff auf Ministerpräsident al-Kadhemi hat die politischen Spannungen im Irak verschärft.

Al-Kadhemi, der unverletzt blieb, rief per Twitter zu Ruhe und Zurückhaltung auf. Nach Behördenangaben hatte eine mit Sprengstoff beladene Drohne heute früh die Residenz des Regierungschefs in Bagdad getroffen. Zwei Personen wurden verletzt. Weitere Drohnen konnten abgefangen werden. Zu der Tat bekannte sich niemand. Der Attacke gingen jedoch Spannungen wegen der Weigerung proiranischer Milizen voraus, das Ergebnis der Parlamentswahlen im vergangenen Monat anzuerkennen. Die Milizen hatten bei der Abstimmung etwa zwei Drittel ihrer Sitze verloren.



UNO-Generalsekretär Guterres verurteilte den Angriff und appellierte an die Iraker, alle Versuche zur Destabilisierung des Landes zurückzuweisen. Auch die USA und die Bundesregierung zeigten sich besorgt.

