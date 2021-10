Im Irak haben Angreifer mindestens elf Menschen getötet und sechs weitere verletzt.

Die Unbekannten hätten den Anschlag in einem Dorf nordöstlich von Bagdad verübt, zitiert die staatliche Nachrichtenagentur INA Vertreter der örtlichen Polizei. Augenzeugen zufolge wurden Häuser des Ortes, in dem viele Sicherheitskräfte leben, wahllos mit Handfeuerwaffen beschossen. Zunächst bekannte sich niemand zu der Tat. Der Verdacht der Behörden richtet sich gegen die Terrormiliz IS, die im Irak weiterhin aktiv ist und dort regelmäßig Anschläge verübt.



Präsident Salih sprach von einem feigen Anschlag und einem Versuch, das Land zu destabilisieren. Die Attacke sei eine Erinnerung daran, dass die Bedrohung durch den IS im Irak nicht unterschätzt werden dürfe.

Diese Nachricht wurde am 27.10.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.