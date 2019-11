Bei Protesten gegen die Regierung sind im Irak erneut mehrere Menschen getötet worden.

In der Hauptstadt Bagdad setzten die Sicherheitskräfte laut Polizei und Rettungskräften Tränengas gegen die Menschenmenge ein und feuerten mit scharfer Munition. Nach Angaben der vom Parlament eingesetzten Menschenrechtskommission eröffnete die Polizei auch in der südirakischen Stadt Basra das Feuer auf Demonstranten. Proteste gab es auch in der Provinz Thi Kar. Insgesamt kamen heute etwa zehn Menschen ums Leben. Mehr als 70 wurden verletzt.



Im Irak kommt es seit Wochen wegen der weit verbreiteten Korruption und der schlechten wirtschaftlichen Lage zu Demonstrationen gegen die Regierung.