Im Irak hat es erneut einen Angriff auf einen vom US-Militär genutzten Stützpunkt gegeben.

Wie die irakische Armee mitteilte, schlugen mehrere Raketen vom Typ Katjuscha in der Nähe der Militärbasis Tadschi nördlich der Hauptstadt Bagdad ein. Niemand sei verletzt worden. In Tadschi waren bis vor kurzem auch Bundeswehrsoldaten stationiert. Wegen der Zuspitzung des Konflikts zwischen den USA und dem Iran wurden sie aber nach Jordanien und von dort nach Deutschland verlegt.



Nach der Tötung des iranischen Generals Soleimani in der vergangenen Woche durch einen US-Drohnenangriff im Irak hatte der Iran mit Raketenangriffen auf zwei amerikanische Stützpunkte im Irak geantwortet. Seither gab es weitere Attacken. Wer für sie verantwortlich war, ist bislang unklar. Der Verdacht richtet sich gegen mit dem Iran verbündete schiitische Milizen.