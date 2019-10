Im Irak ist es den zweiten Tag in Folge zu Ausschreitungen zwischen Demonstranten und Sicherheitskräften gekommen.

Dabei soll es in der Stadt Nassirija mehrere Tote gegeben haben. Die Opfer hätten Schusswunden erlitten, hieß es. In Bagdad versuchte die Polizei nach eigenen Angaben mit scharfer Munition und Tränengas Demonstranten davon abzuhalten, auf das Gelände des Flughafens vorzudringen. Die sogenannte Grüne Zone wurde abgeriegelt. In mehreren Städten - darunter Bagdad - gilt eine nächtliche Ausgangssperre.



Die Proteste richten sich gegen Korruption, Arbeitslosigkeit und eine schlecht funktionierende Verwaltung.