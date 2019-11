Bei den regierungskritischen Protesten im Irak hat es erneut Tote gegeben.

In der Hauptstadt Bagdad seien am Donnerstag und Freitag sechs, in der südlichen Hafenstadt Basra sieben Menschen bei Zusammenstößen mit Sicherheitskräften getötet worden, meldet die Nachrichtenagentur AFP unter Berufung auf Rettungskräfte. Trotz der anhaltenden Gewalt gingen am Abend wieder tausende Iraker in Bagdad auf die Straße. Sicherheitskräfte feuerten Tränengas auf Menschengruppen ab.



Die Proteste dauern seit Anfang Oktober an. Sie richten sich gegen Korruption und die hohe Arbeitslosigkeit.